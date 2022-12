Kurzfristiges Schneeglück

Allen Rettungsbemühungen und Neukonzeptionierungen zum Trotz kamen zuletzt doch gewisse Zweifel auf, ob ein Liftbetrieb auf der Forsteralm in dieser Saison denn überhaupt noch möglich sei.

Doch das Wetter spielt heuer endlich wieder mit und so sollen die Liftanlagen am Freitag starten. Wie lange die Saison dauern wird, ist freilich offen. Schließlich werden die Schneekanonen mit Jahreswechsel aus Kostengründen stillstehen. Wenn man aber die letzten Jahre so Revue passieren lässt, so war an ein Skivergnügen auf jenen Pisten, die durch die Reduktion der Lifte nun ausschließlich befahrbar sein werden, ohne Kunstschnee nicht zu denken.

So hofft man also auf niedrige Temperaturen, um den Spaß so lange wie möglich am Leben zu halten. Ob das langfristig funktioniert, sei einmal dahingestellt. Auf das Sommerkonzept, mit dem sich das auch finanziell ausgeht, darf man gespannt sein.