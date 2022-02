Langweilig wird es nicht

Langweilig wird Johannes Scheiblauer in den kommenden Jahren nicht werden. Zu seinen Aufgaben als Betreiber des RelaxResorts Kothmühle und des Schlosshotels an der Eisenstrasse kamen jüngst die Tätigkeiten als Vorsitzender des Mostviertel Tourismus und als Landesvorsitzender der Hoteliervereinigung dazu. Letztere Funktion übernimmt er in einer für die Branche Pandemie-bedingt besonders fordernden Zeit.

Einerseits blieben freizeittouristische Gäste aus, andererseits – und das wird oft unterschätzt – fehlte es zuletzt an Wirtschaftstourismus. So fielen viele Seminare ins Wasser, die Hotels wichtige Nächtigungen bescheren. Der Hoffnungsschimmer: ein baldiges Pandemie-Ende. Das sollte Scheiblauer und die Hoteliervereinigung positiver in die Zukunft blicken lassen. Auch wenn es – Stichwort Personalsuche – trotzdem nicht an Herausforderungen mangeln wird.