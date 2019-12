Was schon länger gemunkelt wurde, hat sich nun bewahrheitet: Neben SPÖ und ÖVP wird in Hollenstein am 26. Jänner noch eine dritte Liste zur Wahl stehen. Dabei handelt es sich allerdings nicht, wie oft vermutet, um eine FPÖ-Ortsparteigruppe, sondern um eine Bürgerliste.

Mit sieben Mitstreitern möchte Unternehmer Andreas Schneiber als „Liste faires Hollenstein“ der absoluten Rathausmehrheit ein Ende setzen. Schneiber betont, dass sich sein Antreten nicht gegen eine bestimmte Fraktion richte, sondern er fortan das Zünglein an der Waage sein wolle.

Ob der neuen Liste der Einzug in den Gemeinderat letztlich gelingen wird, bleibt abzuwarten. Potenzial ist sicher da. Stimmen kosten dürfte die dritte Kraft aber wohl SPÖ und ÖVP – den einen, weil es für Protestwähler durchaus attraktiv erscheinen könnte, ihr Kreuz bei einer Liste zu machen, die gegen die Rathausmehrheit antritt, den anderen, weil sich namhafte Hollen-steiner Unternehmer unter den Kandidaten finden.