300 Mitglieder von schlagenden Mittelschulverbindungen weilten am Wochenende in Waidhofen, um hier ihren jährlichen Burschentag zu begehen. Dass die im Österreichischen Pennälerring vertretenen Burschenschaften mit dem Deutschnationalismus liebäugeln und manche in der Vergangenheit mit rechtsextremen Ausritten auffällig wurden, ist wohl dokumentiert. Auch wenn die Veranstaltung ruhig und gesittet abgelaufen ist, handelt es sich hier keineswegs um harmlose Jugendvereine, wie das die Vorderen dieser Verbindungen gerne glauben machen wollen.

Die Empörung darüber hielt sich in Waidhofen von politischer Seite jedoch stark in Grenzen. Lediglich drei Mandatare der Liste FUFU, wollten dies nicht so einfach hinnehmen und luden zum Protestpicknick. Ansonsten kam nichts. Es muss ja nicht gleich eine Demonstration oder Protestveranstaltung sein, aber zumindest eine kritische Aussendung oder Wortspende wäre angebracht gewesen. Stattdessen hieß es „Augen zu und durch“. Dabei wäre die Empörung gerade hier so notwendig!