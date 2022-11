Mit Bike zum Germknödel

Die Forsteralm: Im kleinen, aber feinen Skigebiet machten unzählige Kinder prägende erste Begegnungen. Der erste Skilift, die ersten Schwünge, die erste Abfahrt – fast bis zum Parkplatz. Ja, auch die ersten Stürze. In Erinnerung bleibt noch vieles mehr. Warme Germknödel in der Hütte, kalte Eiszapfen am Hüttendach.

Jetzt wird mit dem angedachten Ganzjahresbetrieb vielleicht ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wer weiß: Vielleicht springt man bald in den Schwimmteich statt über den Mini-Pistenhügel. Fährt mit dem Mountainbike zum Germknödel. Oder trainiert im Sommer im Motorikpark das Gleichgewicht. Und steht im Winter umso stabiler auf den Skiern.

Wäre schön, wenn da im Frühjahr ein durchdachtes Ganzjahreskonzept präsentiert werden kann. Das Potenzial für viele weitere, prägende (Erst-)Erlebnisse ist vorhanden.