Mitgehangen, mitgefangen

Wie schon vor einem Jahr steigen seit Mitte Oktober die Corona-Infektionen wieder dramatisch an – so dramatisch, dass in den Bezirken Melk und Scheibbs eine Ausreise nur noch möglich ist, wenn eine „geringe epidemiologische Gefahr“ nachgewiesen werden kann. Das klingt jetzt ärger, als es ist, denn im Grunde braucht man lediglich einen 3G-Nachweis, wie man ihn auch für den Wirtshaus- oder den Kinobesuch benötigt, wenn man einen der beiden Bezirke verlassen möchte.

In Waidhofen sind die Ausreisetests derzeit zwar noch weiter weg, im Bezirk Amstetten zeichnen sie sich aber bereits ab. Dadurch ist Waidhofen genauso betroffen. Indem die Statutarstadt vom Bezirk nahezu umschlossen wird, kann man sie zwar ohne 3G verlassen, zurückkommen wird aber schon schwieriger. Lästig ist das nur, wenn man nicht geimpft oder genesen ist, weil immer wieder ein Covid-Test benötigt wird.