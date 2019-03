Leicht wird das nicht – das wurde beim Infoabend zur Plastikfasten-Aktion der Stadt Waidhofen schnell klar. Ziel ist es, in der Fastenzeit – und in Folge natürlich auch darüber hinaus – so weit wie möglich auf Plastik zu verzichten. Bei manchen Dingen gibt es schon gute Alternativen, bei anderen hingegen wird es schwierig. Hygieneartikel ebenso wie Lebensmittel sind noch immer hauptsächlich in Plastik verpackt.

Insofern macht es Sinn eine solche Aktion in der Gruppe zu starten, weil hier der Austausch von Tipps und Tricks ganz zentral ist. Dass bei dem einen oder anderen dabei auch der sportliche Ehrgeiz angestachelt wird, kommt da noch hinzu.

Interessant in dem Zusammenhang ist, dass der Großteil des erzeugten Mikroplastiks vom Abrieb von Autoreifen herrührt. Plastikfasten heißt genau genommen also auch Autofasten. Und da hat Waidhofen noch einigen Handlungsbedarf. Denn der Feststellung, dass Waidhofen eine Autostadt ist, kann man schwer widersprechen.