Es war ein politisches Erdbeben, das sich da am Sonntag in Waidhofen ereignete. Damit, dass es die MFG in den Gemeinderat schafft, hat man gerechnet. Dass sie aber so stark abschneiden würde, war doch eine große Überraschung, ebenso wie das Wahldebakel der WVP. Über die Arbeit des Stadtchefs sagt dies aber nichts aus. Auch wenn man vielleicht manches anders sieht, Werner Krammer hat die Stadt in den letzten fünf Jahren zweifellos weitergebracht. Die herben Verluste sind der Impfdebatte geschuldet.

Der SPÖ ist es gelungen, mit einem engagierten neuen Parteichef ein Aufbruchsgefühl zu vermitteln. Und auch die vier Mandate der Liste FUFU dürfen als Erfolg gewertet werden, finden sich doch gerade in ihrem Wählersegment viele Impfskeptiker.

Das Abschneiden der drei anderen Parteien war hingegen erwartbar. Während die Grünen noch Glück hatten, hat sich die FPÖ selbst in die Luft gesprengt.