Dass die ÖVP bei dieser Wahl ordentlich zulegen wird, hat sich im Vorfeld abgezeichnet. Im Ybbstal knackte sie dann in mehreren Gemeinden die 50-Prozent-Hürde. Wahrlich historisch ist jedoch das Ergebnis in den beiden einstigen roten Hochburgen Sonntagberg und Kematen, wo die Volkspartei erstmals bei einer Nationalratswahl auf Platz eins kam.

Der Abwärtstrend der SPÖ machte auch vor dem Ybbstal nicht halt. Lediglich in den beiden SPÖ-geführten Gemeinden Hollenstein und St. Georgen/

Reith hielten sich die Verluste in Grenzen. Im Hinblick auf die anstehende Gemeinderatswahl zeichnen sich hier spannende Matches ab.

Überrascht hat der massive Einbruch der Freiheitlichen sowie die beeindruckende Rückkehr der Grünen, die in der Stadt Waidhofen sogar zur drittstärksten Kraft aufstiegen. Bereits am Wahlabend wurde auch deutlich, dass einer türkis-grünen Koalition so mancher VP-Grande im Bezirk etwas abgewinnen kann.