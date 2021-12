Prognosen nicht möglich

In nicht mal mehr sechs Wochen wird der Waidhofner Gemeinderat neu gewählt. Eine Wahlpro gnose ist derzeit aber unmöglich. Dass die WVP ihre Absolute behält, darf angenommen werden. Ob sie dazugewinnt oder gar verliert, ist jedoch schwer einzuschätzen. Das Zünglein an der Waage ist die MFG – und die wollte sich zuletzt noch nicht festlegen, ob sie antritt. Ihre Kundgebung am Sonntag war freilich überschaubar, das Wählerpotenzial ist allerdings ungleich größer.

Auch für das Abschneiden der Liste FUFU und – etwas weniger – der SPÖ wird das Antreten der Impfskeptiker-Partei eine Rolle spielen. Ohne MFG ist ein Match um Platz zwei zwischen SPÖ und FUFU nicht auszuschließen.

Die FPÖ wiederum hat sich selbst aus dem Rennen genommen und die UWG wird auch mit neuer Spitze nicht wiederauferstehen. Bei den Grünen wird spannend, ob sie überhaupt noch ein Mandat ergattern.