Radlpass statt Parkschein

Was da bei der letzten Gemeinderatssitzung in Waidhofen beschlossen wurde, ist weit mehr als eine Gebührenanpassung. Die gesamte Parkraumbewirtschaftung der Stadt wird auf neue Beine gestellt. Das wird nicht jedem schmecken.

In der Innenstadt setzt man Maßnahmen, um mehr Parkplätze zum Einkaufen zu bekommen. Ein Lenkungseffekt Richtung weniger Verkehr im Stadtzentrum ist das allerdings nicht. Denn auch wenn die Parktarife angehoben werden, bleibt das kurzzeitige Innenstadtparken billiger als das Parken rund um, womit die Autofahrer wohl weiterhin auf der Suche nach einem Parkplatz ihre Runden durch die Stadt ziehen werden. Kontraproduktiv ist in dieser Hinsicht auch, dass die Waidhofner Geschäfte ab einem gewissen Einkaufswert Gratis-Parkscheine an die Kundinnen und Kunden verteilen. Da wäre es doch sinnvoller, den Radlpass, der eine super Idee ist, auszubauen.