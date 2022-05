Saisonstart und Preis top

Am Samstag – und damit schon im April – wurde heuer die Saison im Waidhofner Parkbad eröffnet. Damit hat Waidhofen die Nase vorne. Die Freibäder in Sonntagberg und Ybbsitz werden in eineinhalb Wochen nachziehen. In Gaflenz sperrt man erst im Juni auf.

Am Montag brandete im Waidhofner Gemeinderat eine Diskussion über die Eintrittspreise im Parkbad auf. Nach vier Jahren stand nämlich wieder einmal eine Indexanpassung auf der Tagesordnung. Nach 3,8 Prozent 2018 fiel diese mit bis zu zehn Prozent recht saftig aus. Damit liegt man deutlich vor den Nachbargemeinden – da haben die Grünen nicht unrecht.

Andererseits wurden die Öffnungszeiten im Parkbad zuletzt wirklich stark ausgedehnt und auch im September noch jeder weitere Sonnentag ausgenutzt. Das wird von den Badegästen sehr geschätzt, schlägt aber natürlich auch auf der Ausgabenseite zu Buche.