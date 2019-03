Am Wochenende wurden die Liftanlagen auf der Forsteralm und am Königsberg nun abgedreht. Mit der abgelaufenen Saison ist man in beiden Skigebieten zufrieden. Anfangs ließ der Schnee zwar etwas auf sich warten, dafür war dann aber ein nahezu durchgängiger Liftbetrieb möglich.

Dass es da wie dort letztlich gelungen ist, die Besucherzahlen zu heben, zeigt, dass sich auch die kleineren Skigebiete großer Beliebtheit erfreuen. Dafür muss freilich auch etwas geboten werden. So hat sich die Flutlichtanlage auf der Forster-alm bewährt. Das Nachtskifahren stieß in seiner ersten Saison auf reges Interesse. Am Königsberg wiederum macht sich die Kombination aus Skigebiet und Bikepark bezahlt. Bereits in einem Monat soll hier schon wieder die Radsaison starten.

Ganz vorbei ist die Skisaison im Ybbstal aber noch nicht. Den Schlusspunkt setzen die Matu-ranten des TZW am 30. März, wenn sie die Waidhofner Innenstadt mit dem „City Night Race“ zur Skiarena machen.