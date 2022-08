Die Energiekrise macht vor nichts halt. Immer deutlicher wird, in wie vielen Bereichen uns in den nächsten Wochen und Monaten Einschränkungen abverlangt sein werden. Das Skivergnügen auf der Forsteralm wird da in der Reihenfolge mit Sicherheit eher weit hinten rangieren. Die geplante Reduktion von Kunstschnee zeigt allerdings: Auch hier muss gespart werden.

Neben der Energiekrise macht aber auch der Klimawandel vor nichts halt. Das bedeutet, dass man mit regelmäßigen (natur)schneereichen Wintern allzu oft wohl nicht rechnen darf.

Während also die Folgen der Krisen immer sichtbarer werden, herrschen für die Forsteralm trübe Aussichten. Denn mittelfristig ist zu befürchten, dass das endgültige Aus des Skigebiets, das vor Jahren im letzten Moment noch abgewendet werden konnte, wieder näher rückt.