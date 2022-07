Trübe Aussichten

Die Geburtshilfe im Landesklinikum Waidhofen wird mit Mitte August geschlossen. „Vorübergehend“, wie es heißt. In den kommenden Wochen und Monaten will man weiter intensiv nach Personal suchen, damit die Station bald wieder ihren Betrieb aufnehmen kann. Nur: Wo will man dieses finden? Schon bis jetzt wurde der Betrieb ja durch Ärzte aus anderen Kliniken unterstützt. Angesichts der generell schwierigen Personalsituation muss man hoffen, dass es sich bei dem Hinweis auf ein „vorübergehendes“ Aus nicht nur um eine Beruhigungspille handelt.

Bitter ist die Entwicklung auch für die öffentliche Wahrnehmung des Landesklinikums. Denn nach den erfolgreichen Ergebnissen der jüngsten Patientenbefragung mit 97 von 100 Punkten gibt es nun schlechte Nachrichten. Auch wenn die Verantwortung dafür nicht beim Landesklinikum zu suchen ist.