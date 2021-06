Hitzige Debatten blieben bei der ersten physischen Sitzung des Waidhofner Gemeinderats nach der Pandemie-bedingten Pause bis kurz vor Schluss aus. Man glaubte schon, das war’s, als die Wogen plötzlich hochgingen.

Ob die Empörung der Opposition berechtigt war oder nicht, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden, man merkte allerdings von allen Seiten, da wirft die Gemeinderatswahl ihre Schatten voraus.

In all dem politischen Geplänkel blieb die Sache selbst etwas auf der Strecke. Denn ein öffentlicher Ybbs-Badeplatz ist eine feine Sache. Immer mehr Menschen suchen mittlerweile auch im Stadtgebiet Erholung am Fluss und nutzen die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die der Fluss hergibt.

Ob Schwimmer, Stand-up-Paddler, Kajakfahrer oder sonstige Boots-Kapitäne, das Verkehrsaufkommen auf der Ybbs steigt. Komfortable Zugänge sind allerdings rar. Die wenigen, wie jener Unter der Leithen, sind gut frequentiert. Da kann ein zusätzliches Angebot nicht schaden.