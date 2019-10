In drei Monaten werden in Niederösterreich die Gemeinderäte neu gewählt. Auch im Ybbstal bringen sich nun die Parteien schön langsam in Stellung.

Der Anfang wurde nun in Hollenstein gemacht, indem Martin Sonnleitner als ÖVP-Spitzenkandidat auserkoren wurde. Er folgt Ortsparteiobmann Herbert Jagersberger nach, der die Partei die letzten beiden Male in die Wahl geführt hat. Die Volkspartei verspricht sich von der Wahl einiges, schließlich konnte man 2015 den Abstand zur SPÖ auf ein Mandat verringern.

Einfach wird es für die ÖVP aber nicht werden und das weiß man auch. Die dreieinhalb Jahre, die SPÖ-Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer nun im Amt ist, waren geprägt von Sachpolitik. Parteipolitisches Hickhack hat die Ortschefin nie interessiert. Das kommt bei der Bevölkerung gut an. Wenn sogar der politische Mitbewerb attestiert, dass die Bürgermeisterin ihre Sache gut macht, scheint ein Wechsel an der Spitze in Hollenstein nach dem 26. Jänner eher unwahrscheinlich.