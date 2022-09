Wehmut bei Schwimmern

Beeindruckend, was die Wasserrettung am Wochenende mit dem 24-Stunden-Charity-Schwimmen im Waidhofner Parkbad auf die Beine gestellt hat! Ohne lange Vorlaufzeit wurde ein Event aus dem Boden gestampft, zu dem sich über 300 Personen einfanden. Das zeugt von der sozialen Ader der Waidhofnerinnen und Waidhofner ebenso wie von der Verbundenheit zu ihrem Parkbad.

Dabei wurde die Anhebung der Eintrittspreise zu Saisonbeginn noch kritisch beäugt. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen wurden heuer so viele Saisonkarten wie noch nie zuvor gekauft. Eine Investition, die sich in diesem heißen Sommer zweifelsohne bezahlt gemacht hat. Mit Saisonschluss stellt sich nun bei manchen eine gewisse Wehmut ein. Der Sommer mag noch etwas anhalten, die Schwimmsaison in Waidhofen ist mangels Hallenbad in der Nähe für die meisten vorbei.