Weisheit bestätigt

Wer kennt sie nicht, die alten Fußballweisheiten. Beispiel gefällig: Wer zu viele Torchancen vergibt, erhält zumeist ein Tor. Oder jene: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften.

Zumindest diese Weisheit hat sich beim SVU Blindenmarkt bestätigt. Die Truppe von Trainer Wolfgang Talir feierte in Gottsdorf vorzeitig den Meistertitel in der 1. Klasse West. Dabei startete die Talir-Elf nicht als Titelfavorit in die Saison. Da hatte Waidhofen auf dem Papier den besseren Kader. Doch am Ende zählt es am Rasen – um wieder eine alte Weisheit zu bemüßigen. Und da haben die Blindenmarkter abgeliefert. In der Offensive machten es die Legionärsbrüder Peter und Patrick Sura mit 19 und 13 Treffern. Doch das Prunkstück war die Defensive. Lediglich 24 Treffer musste der Meister hinnehmen. Und das war der Grundstein für den Aufstieg in die Gebietsliga West.