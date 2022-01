Wettbewerb der Ideen

Es sind nur noch eineinhalb Wochen, bis in Waidhofen der Gemeinderat neu gewählt wird, und man muss sagen, so sachlich verlief ein Wahlkampf hier schon lange nicht mehr. Man kann wirklich von einem Wettbewerb der besten Ideen sprechen. Natürlich gibt es auch schärfere Töne. Die kommen vor allem von der FPÖ und der Liste FUFU, wobei Letztere es versteht, diese mit Schmäh und einer gewissen Selbstironie zu platzieren.

Was noch auffällt: Seitens jener Parteien, die der Corona-Impfung positiv gegenüberstehen, wird das Thema, so gut es geht, ausgespart und darauf verwiesen, dass es sich um keine Gemeindesache handle. Das Thema draußen zu halten, wird aber nicht gelingen. Beschmierte Wahlplakate zeugen doch von einer gewissen Frustration bei manchen Impfgegnern. Es bleibt zu hoffen, dass die Kundgebungen von FPÖ und MFG am Wochenende so friedlich verlaufen wie jene zuvor.