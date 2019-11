Der nun vorliegende Rechnungshofbericht über die Stadtbeteiligung am Schlossparkdeck und die Parkraumbewirtschaftung ist auch ein Zeugnis der wildbewegten Geschichte des Schlosshotels. Neun Jahre ist es nun her, dass das Viersternehotel vor dem Konkurs stand. Kurz vor Weihnachten 2010 zog die damalige WVP-Führung in letzter Minute aber einen Rettungsplan aus dem Hut.

Dieser verhinderte nicht nur den Verlust von Arbeitsplätzen und einen mit einem Konkurs verbundenen Imageschaden für das Hotel, sondern auch einen finanziellen Schaden für manche Gesellschafter der Hotel GmbH. Die Stadt freilich stieg finanziell weniger gut aus. Sie musste sowohl beim Rückzug aus der Beteiligung als auch beim Verkauf große Abstriche hinnehmen.

Mittlerweile ist das Schlosshotel ein wichtiger Waidhofner Leitbetrieb, den es ohne Stadtbeteiligung nicht geben würde. Dennoch sind manche in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen als durchaus zweifelhaft zu bezeichnen.