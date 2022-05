Ybbszugänge herausputzen

Das Schwarzbach-Areal wurde zuletzt ordentlich herausgeputzt. Für diverse Festivitäten wird es gerne gebucht. Dass es aber auch abseits davon öffentlich zugänglich ist, war bislang wohl den wenigsten bekannt. Um hin zu gelangen, musste man durch das Tourismusbüro.

Nun sollen – zumindest temporär – auch die anderen Zugänge geöffnet werden. Am Areal bekommen die Waidhofner Vereine die Möglichkeit, dieses zu bespielen und auszuschenken. Eine gute Sache!

Dass die Leute an den heißen Sommertagen zum Fluss drängen, wurde am Sonntag deutlich, als die ersten Boote und Stand-up-Paddler auf der Ybbs zu sehen waren. Zugänge zum Wasser sind jedoch rar. So muss man auf der Zell schon ein Stück stadtauswärts. Auf Waidhofner Seite wiederum bietet sich stadtnah der Ybbsuferweg an. Doch auch der würde es durchaus vertragen, ein bisschen herausgeputzt zu werden.