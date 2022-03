Zwischentöne einer Sitzung

Mit der Wahl am 30. Jänner haben sich die politischen Kräfte in Waidhofen grundlegend verschoben. Angesichts dessen verlief die erste reguläre Gemeinderatssitzung nach der Konstituierung am Montag recht unspektakulär.

Dabei hätte der Radweg nach Gstadt einiges an Konfliktpotenzial geboten. Die Liste FUFU hatte ihren Schwenk freilich schon im Vorfeld angekündigt und erklärt, dass sie in der Sache künftig mitgehen wolle. Zustimmung gab es auch von der SPÖ, die Teile dieses Projekts bislang ebenso sehr kritisch sah. Einzig die FPÖ ging kommentarlos nicht mit.

Was sonst noch auffiel: Der farblos-uniformierte Stadtrat kam zwar in Schwarz-Weiß, aber nicht in Uniform, und machte mit seiner Liste beim Gewerbepark Gstadt gleich einmal von der koalitionären Hintertür Gebrauch. Und die MFG ließ erahnen, dass es da nun eine weitere politische Kraft gibt, die die Dinge sehr genau unter die Lupe nimmt.