SchuleWald GmbH in Waidhofen an der Ybbs ist insolvent

Über das Vermögen der in Waidhofen an der Ybbs ansässigen SchuleWald GmbH wurde am Landesgericht St. Pölten am Montag ein Konkursverfahren eröffnet. Das gibt der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt. Das Unternehmen von Andreas Plachy, der in Waidhofen auch den Tierpark Buchenberg betreibt, beschäftige sich zunächst mit der Abwicklung von Bildungsprojekten für das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft sowie mit Fortbildungen für Waldpädagogen, Jagdpädagogen, Zoopersonal und Tierärzten. Weiters wurde an drei Standorten in Steyr, Wels und Amstetten ein Handel mit Gesundheits- und Hanfprodukten geführt. Die Standorte in Steyr und Amstetten wurden geschlossen, nur der Standort in Wels wird noch betrieben. In Waidhofen werden über das Unternehmen auch ein Imbissstand, ein Barbetrieb und ein Gasthaus betrieben. Der Imbissstand ist bereits geschlossen.

Verbindlichkeiten von 325.000 Euro

Wie der AKV mitteilt, würden die Verbindlichkeiten nach eigenen Angaben 325.000 Euro betragen. Elf Gläubiger und sechs Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Deren Löhne sollen ab Juni nicht mehr bezahlt worden sein. Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zurück. Durch die mit der Pandemie verbundenen Lockdowns sei es zu Besucherrückgängen und damit zu Umsatzeinbrüchen gekommen, heißt es. Das Verkaufslokal in Wels soll aber kostendeckend fortgeführt werden können.

Diese Einschätzung wird nun im Zuge des Insolvenzverfahrens vom Insolvenzverwalter überprüft. Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant. Es soll geschlossen und liquidiert werden.