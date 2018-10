Seit mittlerweile 71 Jahren lassen die Volkstänzer aus Konradsheim Althergebrachtes und Kultur hochleben. „Uns ist es wichtig, mit unseren Tänzen Tradition weiterzugeben und nicht in Vergessenheit geraten zu lassen“, sagt Tanzleiter Hannes Pfaffenlehner. „Wir studieren alte Tänze ein und verschneiden sie mit neuen Elementen. Damit wollen wir einerseits Altes weitergeben, andererseits aber auch die Jungen zum Tanzen motivieren.“

Und die Motivation zum Tanz zeigt sich in der Volkstanzgruppe Konradsheim ganz offensichtlich: 30 Mitglieder zählt der Verein derzeit, das jüngste Mitglied ist 14 Jahre, der älteste Tänzer ist Hannes Pfaffenlehner selbst mit 25 Jahren. Gemeinsam probt man alle drei Wochen, um für Auftritte bei Bällen, Wandertagen und anderen Festen gerüstet zu sein.

„Im Verein sind uns der Zusammenhalt und die Gemeinschaft ein wesentliches Anliegen“, sagt Pfaffenlehner. Und für die Gemeinschaft wendet der Tanzleiter, der vor einem Jahr zusätzlich auch noch Obmann des Vereins war, gerne auch einige Stunden ehrenamtlich auf. Als Tanzleiter lernt er selbst neue Tänze, überlegt sich Choreografien und studiert mit den Vereinsmitgliedern bei den Proben die neuen Tänze ein. Dafür wendet er fünf bis sechs Stunden unbezahlt pro Woche auf.

„Man muss nicht immer etwas verdienen“, sagt er. „Es ist einfach unglaublich toll, wenn man Spaß in der Gemeinschaft hat und gemeinsam etwas erreicht.“

Erreichen konnte die Volkstanzgruppe schon einiges. So holte sie bereits das bronzene, das silberne sowie das goldene Abzeichen bei der Garten Tulln. „Gemeinsam eine so große Auszeichnung entgegennehmen zu können, ist das Schönste, was es gibt“, meint Pfaffenlehner.