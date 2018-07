Bürgermeister Werner Krammer eröffnete das Konzert und gratulierte Cornelia Pilsinger zum Leistungsabzeichen in Bronze sowie Nina Kogler zum Abzeichen in Silber.

Zu einer Premiere kam es im Konviktgarten bei der Aufführung des Stücks „Leonharder Kameraden“, komponiert von Kapellmeister Sebastian Heigl.

Die Marketenderinnen Sophie Oismüller und Anna Kogler servierten Hochprozentiges für die Musiker – erstmalig in Gläsern, in denen die Namen der Musiker eingraviert wurden. Die Musiker bedankten sich mit der Polka „Der Traum einer Marketenderin“. „Von was wir träumen? Von musizierenden Männern natürlich“, lachte Anna Kogler.

Das Team des Trachtenmusikvereins präsentierte sich bei diesem Konviktgartenkonzert erstmals in neuen T-Shirts. In knalligen orangen Outfits ist das Team im Service nicht mehr zu übersehen.

Gerhard Krenn, Sebastian Spitaler und Gottfried Heigl bedienten die Gäste bei der Ausschank, tatkräftig unterstützt von Sophie Frühwald, Lukas Üblacker und Franziska Schachinger. Mehlspeisen gab es bei Nicole Harreither, Margarethe Krenn und Theresia Korntheuer.