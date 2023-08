50 Jahre Bruchband in Waidhofen an der Ybbs

Die Bandmitglieder der legendären „Paul Autobus Bruchband“ stehen in ungebrochener Power auf der Bühne, wenn auch nicht alle Bandmitglieder die gesamte Zeitspanne eines halben Jahrhunderts mit von der Partie sind. Aber die Gründungsmitglieder Peter und Paul Fuchs sowie Erwin und Walter Sieghartsleitner rockten den Abend in unglaublicher Energie.

Karin Rechberger Foto: Lugmayr

In den Jahren dazugekommen sind Sängerin Karin Rechberger, Florian und Brigitte Fuchsluger, Peter Engelbrechtsmüller am Schlagzeug und Posaunistin Inge Bukovsek. Am 15. August, an dem seit Jahren das Open Air der Bruchband im Schlosshof stattfindet, versammelten sich auch heuer wieder Hunderte Fans aller Altersgruppen. Immerhin galt es, das 50-jährige Bestandsjubiläum zu begehen. Nicht wenige der Gäste waren auch beim 20er, 30er und 40er bereits dabei gewesen. Gründungsmitglieder wie Wolfgang Maderthaner, seines Zeichens pensionierter Leiter des Österreichischen Staatsarchivs, und Gottfried Lettner, Gemeinderat in Ybbsitz, wurden als Gäste auf die Bühne gebeten.

50 Jahre Paul Autobus Bruchband Foto: Lugmayr

In jedem Fall ist die Band in Bestandsdauer und Performance eine Ausnahmeerscheinung. Ein Umstand, den die Konzertbesucherinnen und -besucher zwischendurch und am Ende des Konzerts in tosenden Applaus ummünzten.