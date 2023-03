Austropop vom Feinsten in Waidhofen an der Ybbs

Der aus dem Mühlviertel stammende Musiker Reinhard Furtlehner besuchte am Freitagabend wieder Waidhofen an der Ybbs, um ein Konzert in Tom's Pub zu geben. Dieses Mal präsentierte er eigene Lieder aus seinem aktuellen Album „Erzähl mir was“ sowie Austropop-Hits.

Foto: NÖN, Tata Asatiani-Aigner

Mit seiner begnadeten Stimme, die von Piano und Akustikgitarre begleitet wurde, begeisterte er wieder die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher und bescherte ihnen einen tollen Abend. Wirt Thomas Wurzenberger freute sich über das gelungene Konzert.

Foto: NÖN, Tata Asatiani-Aigner

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.