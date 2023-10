„Blackout“ im Plenkersaal Waidhofen an der Ybbs

„Da war ein Stromausfall und keiner weiß wo. Was ist passiert?“ So starteten „Die Vierkanter“ ihr neues A-cappella-Kabarett – in der Hoffnung, dass es zu keinem Blackout kommt. Die verschiedensten Themen im täglichen Leben wurden von Martin Pfeiffer, Alois und Leo Röcklinger und Stefan Rußmayr in ein ausgefeiltes A-capella-Konzertpackage verpackt.

Da geht es um den Datenschutz und um die Lawine an Mails, den ersten Blick auf das Handy, darum, wo das WLAN hängt und dass ohne Glasfaser nichts funktioniert. Viel Applaus erntete die Gruppe mit der Bühnenshow in kurzen Hosen, wo eine Videokonferenz auf das Korn genommen wurde: „Seit Corona ist es gewiss, dass Homeoffice viel besser is!“ Grandios war auch die Parodie auf die Beatles, die imaginär in Adersdorf zu Besuch waren. So sang Martin Pfeiffer zur Melodie von „Yellow Submarine“ mit einem Seitenblick nach Wien: „I bin der Obmann von der Reisighackmaschine, I schredder mit Gewinn die Festplatten dahin!“

Nach dem „Blackout“ in der Pause sangen die Vierkanter über Künstliche Intelligenz sowie Erfindungen vom Rad bis zum Thermomix und warum eventuell der Blackout für manche Probleme die richtige Lösung wäre. Außerdem hörte man so einiges über die Tücken der Technik, Verschwörungstheorien, wie man „Alexa“ überlisten könnte und das leidige Thema der Autokorrektur.

Auf der Bühne feierten die Vierkanter beim Konzert im Plenkersaal ihr silbernes Bühnenjubiläum, die Frage nach der „A-capella-Midlife-Crisis“ ist jedoch völlig unangebracht. Mit dem neuen Programm bewiesen die vier Musiker genau das Gegenteil, die Besucher waren von der abwechslungsreichen Bühnenshow und den pointierten Texten absolut begeistert.