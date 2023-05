Celloklänge in Konradsheim

Am Samstag, 20. Mai, ab 18 Uhr findet in der Kirche Konradsheim die nächste Veranstaltung der Reihe Klangraum Waidhofen statt. Das Frühlingsprogramm des Klangraums steht ganz im Zeichen des Themas „Reisen“. So auch diesmal, wenn der Wiener Cellist Peter Hudler zu einer musikalischen „Wanderung nach Konradsheim“ einlädt und dabei zeitlich und geografisch weit auseinanderliegende Inspirationen in sein Spiel einfließen lässt.

Hudler verbindet in seiner Musik unterschiedlichste Genres von Barock bis Rock, Folk-Inspiriertem, Jazz, klassischer Moderne und improvisatorischen Elementen zu einem kraftvollen und poetischen Ganzen. Dazu kommt ein launisch moderierter Zugang mit einem humorvollen Augenzwinkern.

