Chor Ybbsitz: „Fest.Klänge“ begeisterten

Der Chor Ybbsitz lud am Vorabend zum Heiligen Abend in die Pfarrkirche zum Weihnachtskonzert mit dem Titel „Fest.Klänge“.

Mit einem reichen Programm, bestehend aus 20 Gesangs-, Chor- und Kammerorchesterstücken, bestritten der Chor Ybbsitz und das Mostviertel Consort den Abend.

Beginnend mit dem „Alperer“ landete man bereits beim zweiten Stück – Chistian Dreos „Advent“ – beim aktuellen Vorweihnachtsthema.

Das Instrumentalensemble setzte seinen Auftakt mit dem Werk „Entrée de Polymnie“ des französischen Barockkomponisten Jean-Philippe Rameaus – einer Einleitung zu dessen Ballettoper.

Mit traditionellen Weisen wie „Hiaz is da rauchi Winter da“ oder dem französischen Lied „Joseph est bien marié“ setzte der Chor beliebte Marksteine. In Marc-Antoine Charpentiers Kyrie aus der „Messe de Minuit“ oder Vivaldis Domine Deus aus dem „Gloria“ begeisterten die Solisten Martina Daxböck (Sopran), Barbara Heigl (Sopran), Oliver Stech (Tenor) und Andreas Prüller (Bass) das Publikum in der gut gefüllten Kirche. Walter Zambal brachte die Orgel der Ybbsitzer Pfarrkirche in mehreren Werken imposant und mächtig zur Geltung.

Für die Besucherinnen und Besucher, die zuletzt gemeinsam mit dem Chor in das Weihnachtslied „Es wird scho glei dumpa“ einstimmten, war dieser Konzertabend eine perfekte Einstimmung auf das Weihnachtsfest und zugleich ein Konzertgenuss auf hohem Niveau.

