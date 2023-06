Chor Ybbsitz ließ die Musik leben

Der Chor Ybbsitz lud am Samstag in die Räumlichkeiten der Firma Aigner zum Sommerkonzert. Mit dem Kanon „Viva la Musica“ eröffnete der Chor schwungvoll das Konzert. Unter der Leitung von Micha Sengschmid folgte ein buntes Programm mit Liedern aus vielen musikalischen Richtungen. Zu Beginn erklangen Madrigale aus dem 16. Jahrhundert, denen drei Liebesliederwalzer von Brahms folgten. Julia Heiss interpretierte den 1. Satz aus Maurice Ravels Sonatine am Klavier.

Volkslieder und Jodler rundeten den ersten Teil ab. Eindrucksvoll gestaltete der Chor danach Gospels und Spirituals mit Sabine Sonneck als Solistin. Mit Pop-Hits von den Beach Boys oder den Toten Hosen schlossen die Sängerinnen und Sänger den bunten Notenreigen zu einem musikalisch in allen Facetten berührenden Klangerlebnis. Als beeindruckendes Terzett fungierten Sabine Sonneck, Cornelia Fahrngruber und Gottfried Kaiser. Das Damenensemble erfreute sich wie der Chor selbst stets an begeistertem Applaus.