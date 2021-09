Das Wetter machte dem Verein Förderband leider ein wenig einen Strich durch die Rechnung. So konnte das Konzert von Attwenger am Samstag nicht wie geplant im Schlosshof stattfinden, sondern musste im Kristallsaal über die Bühne gehen. Der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Vor den zahlreich erschienenen Zuschauern zeigte sich das oberösterreichische Duo im 30. Jahr seines Bestehens in bester Form und brachte neben Songs seines neuen Albums „Drum“ auch Klassiker wie „Kaklakariada“, „Rahm“ oder „Dog“ zu Gehör.

Eröffnet wurde der Abend von Balu & die Surfgrammeln.