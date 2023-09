Duo „Cawa“ in Tom’s Pub in Waidhofen an der Ybbs

Am Samstag trat das Duo „Cawa“ ein weiteres Mal im bis zum letzten Platz gefüllten Pub „Ums Eck“ in Waidhofen an der Ybbs auf und präsentierte sein vielfältiges Programm aus sechs Jahrzehnten vor dem begeisterten Publikum. Carl Habenicht und Waltraud Luger nahmen an dem Abend die anwesenden Gäste auf eine Reise von den Anfängen der Popmusik bis zur Gegenwart mit und sorgten stundenlang für eine tolle Stimmung. Wirt Thomas Wurzenberger freute sich über das gelungene Event.