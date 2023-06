„Englischer Patient“ in der Bürgerspitalkirche Waidhofen

Am Samstag, 26. Juni, findet in der Bürgerspitalkirche Waidhofen die sechste und für diese Saison letzte Veranstaltung der Reihe Klangraum Waidhofen statt. Auch diesmal steht wieder die Verbindung von Text und Klang auf dem Programm, wenn ab 19.30 Uhr der Schauspieler Max Simonischek, der Violinist Benjamin Schmid und der Pianist Kiron Atom Tellian zu einem musikalisch-literarischen Abend im Zeichen des Romans „Der Englische Patient“ von Michael Ondaatje laden.

Der 1992 erschienene Roman des kanadischen Autors basiert lose auf der Biographie des ungarischen Grafen Ladislaus Almásy, der als Sahara-Spezialist und NS-Spion in die Geschichte einging. Ondaatje erhielt 1992 den renommierten Booker Preis für seinen Roman, der 1996 durch die Verfilmung von Anthony Minghella noch größere Popularität erfuhr.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Figur von Almásy, der in den 1930er-Jahren die ägyptische und libysche Wüste erforschte. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs pflegt die junge kanadische Krankenschwester Hana in einem verlassenen Kloster in Italien einen am ganzen Körper verbrannten Mann. Da er sein Gedächtnis verloren hat, wird er im Lazarett nur „Der englische Patient“ genannt. Langsam gewinnt er mithilfe eines Notizbuches und einiger Fotos sein Gedächtnis zurück und beginnt, Hana die Geschichte seiner tragischen Liebe zu einer verheirateten Frau zu erzählen.

Die Rolle des verwegenen Entdeckers übernimmt Filmstar Max Simonischek, den spannenden Soundtrack liefern Violinvirtuose Benjamin Schmid sowie der junge Ausnahmepianist Kiron Atom Tellian.