„Förderband Presents“: Neue Eventreihe ohne Genregrenzen

Am Freitag, 7. April, lädt der Kulturverein Förderband ab 20 Uhr in den Schlosskeller zur ersten Ausgabe der neuen Reihe „Förderband Presents“. Die Idee dahinter ist, ein Event zu schaffen, das keiner bestimmten Musikrichtung zugeordnet werden muss. Schlicht und ergreifend ein Abend, an dem der Musik keine Grenzen gesetzt werden. Außerdem kommen hierbei fast ausschließlich die jüngsten Vereinsmitglieder zum Zug, um zu sehen, wie so eine Veranstaltung abläuft, von der Meldung bis zur Durchführung.

Beim der ersten Ausgabe von „Förderband Presents“ dreht sich alles um Hip-Hop und Funk, wobei sowohl Live-Auftritte als auch Vinyl-DJ-Sets auf dem Programm stehen.

Das Line-up darf sich durchaus sehen lassen. So darf man sich unter anderem auf den Wiener Mundart Rapper Jonny Shredder sowie auf das in Paris aufgewachsene und nunmehr in Linz beheimatete Brüder-Duo Aist Connexion freuen. Lokale Unterstützung kommt von den beiden Ybbstaler DJs Funky Pete und Akropolis. Tickets für „Förderband Presents“ sind über ntry.at erhältlich.

