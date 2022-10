Fulminanter Auftakt für Klangraum Waidhofen/Ybbs

Für das erste Konzert des Klangraum im Herbst hat Intendant Thomas Bieber eine exklusive Maßanfertigung in Auftrag gegeben. Christoph Willibald Glucks Oper „Orpheus und Eurydike“ wurde am Sonntag zum ersten Mal überhaupt in einer Fassung für Harmoniemusik für neun Bläser zur Aufführung gebracht.

Berührend und gleichzeitig packend, wem kann so eine Rezitation gelingen? Schauspieler Wolfram Berger schaffte diesen Spagat mit dem Text zur griechischen Sage Orpheus und Eurydike. Das Ensemble Serenata Austria musiziert Glucks Musik mit Hingabe und Brillanz und der Frische der Vorzüge des Wiener Klangstils.

Mozarts „Die Zauberflöte“ für Kinder und Erwachsene in der Bearbeitung für Flötenquartett von Johann Nepomuk Wendt (1745–1801) wartet das nächste Konzert am Samstag, 5. 11., 18 Uhr, zum sympathischen Einheitspreis von fünf Euro.

Karten im Bürgerservice des Magistrats 07442/511 und bei www.oeticket.com.

