Das Programm für die Matinee des Waidhofner Kammerorchesters hätte in seiner Mächtigkeit und Eleganz als Frühlingskonzert nicht besser gewählt werden können.

Dirigent Wolfgang Sobotka hatte mit der „Partita für sechs Pauken und Orchester“ von Georg Druschetzky und dem Konzert „Mojave“ für Marimba und Orchester des amerikanischen Zeitgenossen Michael Torke dafür auch einen Virtuosen aus eigener Schmiede parat: Denn Gabriel Vogelauer stand bereits als Zehnjähriger im Waidhofner Kammerorchester als Schlagwerker auf der Bühne.

In Druschetzkys Partita konnte Vogelauer die Virtuosität des Stücks grandios zum Klingen bringen. Auf dem Marimbaphon entwickelte er in Torkes „Mojave“ ein fulminantes Feuerwerk. Den tosenden Applaus belohnte Vogelauer mit zwei Solozugaben. Klug wählte er zwei Gegenpole zu den Stücken davor. Mit Peter Sadlos Paukensolo „Smoking Timps“ antwortete er auf Druschetzkys mechanische Sprache mit einem modernen Akzent. Mit der Eigenkomposition „Flying high“ setzte er auf der Marimba Torkes Komposition eine grazil perlende, zuweilen tranceartige Etüde entgegen, in der er alle Facetten des Instruments auskostete.

Mit all ihrer Wucht und Pracht eröffneten Sobotka und das Kammerorchester nach der Pause. Franz Schuberts Sinfonie Nr. 9 „Große C-Dur“ entwickelte das Orchester als packendes und erratisches Meisterwerk, dessen fulminanter Schluss das Publikum von den Stühlen riss.