Herbstkonzert begeisterte Publikum in Waidhofen

Vielleicht war es eines der letzten großen Konzertereignisse für die nächsten Wochen. Am Samstag gab die Stadtmusikkapelle Waidhofen nach fast zwei Jahren Bühnenabstinenz ein Herbstkonzert. Dabei war dem imposanten Klangkörper, der sich aus fast 80 Musikern zusammensetzt, die Spiellaune vom ersten bis zum letzten Takt anzumerken.

Beginnend mit Michael Scharnagls „Euphoria“ setzte man gleich beim ersten Stück der Freude ein Denkmal. Eine ganz besonders programmatisch gelungene Komposition von Otto M. Schwarz widmete sich hierauf dem Genie Leonardo da Vinci.

Jazz-Liebhaber kamen mit Kees Vlaks „New York Overture“ auf ihre Rechnung, bevor man mit „Lord of the Dance“, arrangiert von Frank Bernaerts, eine nur marginale Pause markierte. Denn die tagesaktuellen Corona-Bestimmungen ließen eine ausgedehnte Unterbrechung nicht ratsam erscheinen, so wie auch Kapellmeister Manfred Hirtenlehner das Publikum zur „Fleißaufgabe“ der Maskenpflicht aufforderte, was für das große Verantwortungsbewusstsein des Ensembles sprach.

Fachkundige und charmante Moderatorin des Abends war in gewohnter Manier das Mitglied der Landesverbandsleitung des NÖ Blasmusikverbands und Obfrau der Hollensteiner Trachtenmusikkapelle Sabine Brandner, die mit Humor und viel Hintergrundwissen den Abend bereicherte.

Mit dem „Avengers Theme“ von Alan Silvestri ging es schwungvoll weiter, bevor die Stadtmusik die Komposition „Zu den Sternen“ aus der Feder ihres Kapellmeisters anhob. Eine Komposition, die seit eineinhalb Jahren in der Schulblade auf ihre Uraufführung gewartet hatte. Mit Frank Tichelis „Shenandoah“ setzte man basierend auf einem indischen Volkslied einen bewusst gedämpften Schlusspunkt unter das anspruchsvolle Programm, wollte man damit doch der Opfer gedenken, die die Pandemie auch aus den Reihen der Blasmusiker des Landes gefordert hatte.

Als Zugabe ließ man eine Komposition von Manfred Hirtenlehner, „Stadtkapelle trifft Queen“, erklingen. Ehrungen gab es für langjährige aktive Mitglieder und Jungmusikerbriefe für die vielen Neuen in der Kapelle. Besondere Auszeichnung gab es darüber hinaus für Obmann Manfred Kogler, der sich in zahlreichen Funktionen für die Stadtmusikkapelle verdient gemacht hat sowie für Daniela Schatz und ihre erfolgreiche Jugendarbeit.