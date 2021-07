Der Klangraum geht in seine zweite Phase: Am Sonntag, 18. Juli, gastieren Benjamin Herzl, gebürtiger Salzburger und bereits Geiger in dritter Generation, in der Stadt. Zuletzt war er „Featured Artist“ der Jeunesse Musicale Österreich und ist Preisträger des Internationalen Brahms-Wettbewerbs sowie Gewinner des von Vadim Repin gestifteten Mozart-Preises.

Sein Programm, gemeinsam mit Ingmar Lazar, verknüpft sinnbildlich die deutsche und die französische Seite der Romantik. Zu einer Zeit, da beide Länder keineswegs Partnerländer der Europäischen Union waren. In Waidhofen spielt Benjamin Herzl auf einer Guarneri-Violine, die ihm von der österreichischen Nationalbank zur Verfügung gestellt wurde.