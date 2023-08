Beethovens „Neunte“ am Klavier im Waidhofner Rothschildschloss

Am Mittwoch, 27. September, um 19.30 Uhr wird Andreas Stockinger Beethovens Symphonie Nr. 9 (mit der „Ode an die Freude“) im Kristallsaal des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs aufführen – als Klavierfassung von Franz Liszt. Der krönende Abschluss von Liszts dreißigjähriger Arbeit an den neun Symphonien Beethovens – ein Meisterwerk der Transkriptionskunst, das so gut wie nie in den Konzertsälen zu erleben ist.

Karten sind im Rathaus und auf oeticket.com erhältlich.