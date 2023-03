Waidhofen an der Ybbs: Funky Abend mit I-REEN

Der Name von „I-REEN Funkyfying Music Club“ ist Programm – hochklassige Musik – rhythmisch, funky, straight, deutlich, am Punkt. Starke Stimmen und Gitarrenriffs, virtuose Läufe am Keyboard, der Bass als essenzielles Stilmittel des Funk und akzentuierte Bläsersätze verwandeln den Plenkersaal am Samstag, 25. März, um 20 Uhr für kurze Zeit in einen New Yorker Club.

Auch wenn nur Teile des Programms dem Funk der späten 60er frönen, James Brown hätte durchgehend seine Freude daran gehabt. Was diese Band rund um Leadsängerin Irene Fellner auszeichnet, ist ein abwechslungsreiches und frisches Repertoire. Dem Publikum wird pure Musik geboten, genreübergreifend, mal rockig, mal sanft soulig, aber stets mit funky Feeling und Groove. Rhythmus und Gefühl, welche sich auf das Publikum übertragen und kein Tanzbein ruhig bleiben lassen.

Karten sind bei den Musikerinnen und Musikern, im Rathaus Waidhofen/Ybbs und auf oeticket.com erhältlich.

