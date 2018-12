Die musikalische Melange, die Wolfgang Sobotka mit Werken von Arvo Pärt, Georg Friedrich Händel, Claude Debussy und Pietro Antonio Locatelli zusammengestellt hatte, entwickelte sich unter seiner Führung des ensembles mosaik des Waidhofner Kammerorchesters am Sonntag zum nachhaltigen Konzerterlebnis.

Als Solistin stand Martina Rifesser an der Harfe zur Verfügung, die Händels Konzert für Harfe und Orchester in B-Dur in ein Klangerlebnis besonderer Güte verzauberte. „Deux Danses pour harpe chromatique et cordes“ von Debussy gelangen Rifesser virtuos und elegant.

Mit dem Trisagion für Streichorchester des estnischen Gegenwartskomponisten Arvo Pärt hatte man schwerste und gleichzeitig interessanteste Literatur gewählt. Das ausgefallene Werk des Meisters, der sich damit an ältesten christlichen Hymnen in der ostkirchlichen Liturgie und der orthodoxen Kirche orientiert, erblühte unter Sobotkas Dirigat mit dem ensemble mosaik in unglaublich mystischer Kraft. Mit Locatellis Weihnachtskonzert neigte sich der Abend, der unter dem Motto „Musik und Wort im Advent“ stand, musikalisch stimmungsvoll zum Thema hin.

Texte von Heine, Tucholsky und Kästner

Als passendes Pendant zur wunderbaren Musik erwiesen sich die Texte, die Schauspielerin Ursula Strauss vortrug. Sie spannte den Bogen von Heinrich Heine („Altes Kaminstück“) über Kurt Tucholsky („Himmlische Nothilfe“) bis hin zu Erich Kästners nachdenklich stimmendem „Weihnachtsabend des Kellners“. Herzhaftes wie Katharina Elisabeth Goethes „Man nehme“, Heiteres aus der Feder Trude Marziks und Joachim Ringelnatz unterhielt.

Texte wie Franz Kafkas „Nachts“ würzten den Vortrag der intelligent zusammengestellten Textauswahl, die den Zuhörer zwischen Lachen, Schmunzeln und Nostalgie hin und her führte, und zwischendurch in Grübelei und Nachdenklichkeit zu versetzen verstand.

Ursula Strauss gelang es in großartiger Rezitation gemeinsam mit der prachtvoll gebotenen Musik des ensembles mosaik jene Stimmung auszulösen, die einer kommerziellen Vorweihnachtszeit wunderbar die Stirn bietet.

Weiße Rosen gab es für die Damen und anhaltenden Applaus für alle.