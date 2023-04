Kirchenchor Opponitz sang in der Karlskirche

Am vierten Fastensonntag machte sich der Kirchenchor Opponitz auf nach Wien, um gemeinsam mit dem Chor der Karlskirche zu singen. Die Kronstorfer Messe in d-Moll von Anton Bruckner war eine neue Herausforderung für die Sängerinnen und Sänger. Unter der Leitung von Kirchenmusiker Ricardo Luna wurde der Gottesdienst ein ergreifendes Erlebnis. Nach einer Stärkung erkundeten die Chormitglieder den Garten zwischen Oberem und Unterem Belvedere und besuchten zudem das Sterbehaus von Anton Bruckner. Zum Abschluss klang der Ausflug mit Gstanzl-Singen in der Schluchtenhütte in Opponitz aus.

