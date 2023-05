Keltische Musik in Waidhofen an der Ybbs

Als epischer Abschluss des Museumsfrühlings Niederösterreich gastierte die Band Spinning Wheel in Waidhofen. Am vergangenen Freitag, konnten die Besucherinnen und Besucher in der Schwarzen Kuchl ein besonderes Highlight genießen. Danika Ruso (Gesang, Akkordeon, Harfe, Percussion, Tin Whistle), Bernhard Ruso (Flöte, Tin Whistle, Percussion, Nyckelharpa) und Fabian Zechmeister (Gitarre, Bouzouki, Gesang, Tin Whistle) boten in wunderschönem Ambiente ein abwechslungsreiches Programm: klangschöne Balladen aus Irland und Wales, spritzige Polkas aus Schottland und rhythmisch mitreißende Mouthmusic sowie Filmmusik aus Game of Thrones, Herr der Ringe und Outlander. Die Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich restlos begeistert.

