Klangvoller Abschluss der Streicherschmiede Waidhofen an der Ybbs

Die traditionelle Streicherschmiede der Musik- und Kunstschule Waidhofen/Ybbstal feierte am vergangenen Donnerstag das große Finale im Plenkersaal, bei dem die Schülerinnen und Schüler der Lehrkräfte Christian Blahous, Claudia Eberle, Johann Kaar, Russell McGregor, Sonja Walther und Johanna Wegscheider für ausgelassene Stimmung sorgten. In der letzten Ferienwoche studierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Streicherschmiede in kleinen und größeren Ensembles sowie im Orchester abwechslungsreiche Stücke ein, welche sie dann an diesem Konzertabend erfolgreich vor Publikum präsentierten. Durch den musikalischen Abend führte Direktor Christian Blahous.

Durch das Abschlusskonzert der Streicherschmiede führte der Direktor des Musikschulverbands Waidhofen/Ybbstal, Christian Blahous. Foto: Tata Asatiani-Aigner

Den Auftakt machte das Ensemble „The YoungStars“ und brachte unter der Leitung von Claudia Eberle ein paar Gustostücke zum Hören. Die jungen Musikerinnen und Musiker bekamen tosenden Applaus für ihr Können.

Claudia Eberle dirigierte erfolgreich das Ensemble „The YoungStars“. Foto: Tata Asatiani-Aigner

Unter der Leitung von Sonja Walther trat als nächstes das Streichensemble „Die coolen Zwölf“ auf und trug Werke von W. A. Mozart, J. Haydn und A. Holzer-Rhomberg vor den zahlreich erschienenen Zuhörerinnen und Zuhörern brillant vor.

Auch „Die Vielsaitigen“, geleitet von Russell McGregor, versetzten das Publikum in Begeisterung. Mit Werken von B. Bartok, F. Lehar, R. Rogers sowie J. Lennon und P. McCartney boten sie ein breit gefächertes Repertoire auf hohem Niveau an und ernteten viel Applaus dafür.

Hanni Blahous (rechts) und Arntraud Pointner wirkten beim Ensemble „Die Vielsaitigen“ mit. Foto: Tata Asatiani-Aigner

Direkt im Anschluss beeindruckte das Ensemble „Lote de seis“ unter der Leitung von Johanna Wegscheider. Die jungen Talente präsentierten insgesamt fünf kurzweilige Stücke mit viel Erfolg.

Die jungen Talente, Lorenz Pöcksteiner (hinten), Maximilian Krammer und Johannes Sobotka (vorne, von rechts) bewiesen ihr Können beim Abschlusskonzert der Streicherschmiede. Foto: Tata Asatiani-Aigner

Das große Finale setzte das Lehrerteam der Streicherschmiede. Christian Blahous, Claudia Eberle, Johann Kaar, Russell McGregor, Lea Schwarz, Sonja Walther, Johanna Wegscheider sowie ein paar ausgewählte junge Musikerinnen und Musiker sorgten mit Werken von J. Hetfield und Metallica, K. Badelt, J. Strauss sowie C. Gardel für einen würdigen Abschluss der diesjährigen Streicherschmiede.