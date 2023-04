Louie's Cage Percussion: Schlagwerk einmal anders

Am Freitag, 28. April, ab 20 Uhr ist das Percussion-Ensemble Louie’s Cage Percussion mit seinem neuen Programm „Characters“ zu Gast im Plenkersaal.

Louie's Cage Percussion sind sechs junge Musiker, die sich einer abwechslungsreichen, genre-übergreifenden, auf Perkussionsinstrumenten basierenden Musik widmen. Ihre Performance hat die Wurzeln in der Klassik, den Stamm im Jazz, die Äste in der elektronischen Musik und die Zweige in Schauspiel und Comedy.

Mit von der Partie ist unter anderem der 25-jährige Waidhofner Max Thummerer. Er begann an der Musikschule Waidhofen mit dem Schlagwerkunterricht, studierte an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und ist seit 2021 Mitglied des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper. Seine Mitstreiter bei Louie's Cage Percussion sind Sebastian Brugner-Luiz, Krištof Hrastnik, Florian Klinger, Lucas Salaun und Simon Steidl.

Der gebürtige Waidhofner Max Thummerer ist Mitglied von Louie's Cage Percussion und seit 2021 auch Schlagwerker im Bühnenorchester der Wiener Staatsoper. Foto: Andreas Müller, Andreas Müller

Das Programm „Characters“ stellt die unerschöpfliche Kreativität der Musiker und die Klangvielfalt ihres Instrumentariums unter Beweis: Tanzbarer Elektroswing und explosive Perkussion reihen sich an klassische Klänge, charmante Chansons oder fetzige Rockmusik. Mit Virtuosität, Humor und Gefühl schlägt Louie’s Cage Percussion ein neues Kapitel für Schlagzeug und klassische Musik auf. Nirgends prallen Gegensätze derartig aufeinander wie in der Großstadt – und unterschiedlicher könnten die Protagonisten der Geschichte nicht sein: Ein naiver Landjunge, ein berühmter Jazzer, ein cholerischer Rapper, ein tiefenentspannter Yogi, ein tollpatschiger Clown und ein patriotischer Franzose schließen sich zu einer Band zusammen. Die Liebe zur Musik verbindet sie, die ausgeprägten Charaktere kollidieren jedoch rasch.

