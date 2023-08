„Philharmoniker der Jagdmusik“ spielten im Waidhofner Schlosshof auf

Mit dem „Signal zur Begrüßung“ und dem Marsch „Hörnerklang“, komponiert von Hermann Maderthaner sen., eröffneten die Jagdhornbläser Windhag am Samstagabend das Schlosskonzert im wunderschönen Ambiente des Schlosshofs Rothschild. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Werner Krammer kam der „Windhager Jagdhorngruß“ zur Aufführung. „Der ,Gamsschützen-Marsch' wurde von Hermann Maderthaner komponiert, aus Freude über einen gelungenen Gams-Abschuss“, erzählte Moderator Reinhard Doplik.

Moderator Reinhard Doplik im Gespräch mit Komponist Hermann Maderthaner. Foto: Christa Hochpöchler

Für Professor Walter Reitbauer komponierte Hermann Maderthaner eine eigene Polka zum 70. Geburtstag. Walter Reitbauer, der Obmann des Jagdhornvereins, erzählte über die erfolgreiche Probenarbeit: „Unser Hornmeister Hermann Maderthaner fordert uns sehr heraus, wir proben zweimal pro Woche, außerdem widmen wir uns ständig der Jugendarbeit – nur so können wir auf höchstem Niveau musizieren.“ Interessant ist auch die musikalische Laufbahn von Reitbauer, wie er im Interview mit Moderator Reinhard Doplik erzählte: „Ich war an der Musikschule Waidhofen/Ybbstal einer der ersten Lehrer für Blechbläser. Bei Konzerten musste das Waidhofner Kammerorchester Bläser aus anderen Orchestern kommen lassen, zum Glück ist das heute anders. Ich habe Schüler in den anderen Ortsteilen gesucht und dort unterrichtet.“ Damit hatte Reitbauer großen Erfolg. „21 ehemalige Schüler machten die Musik zu ihrem Beruf.“

Die Stücke mit den Alphörnern waren ein Klangerlebnis: Lukas Gassner, Thomas Pechgraber, Dani Obmann und Walter Reitbauer (von links). Foto: Christa Hochpöchler

Die Jagdhornbläser wechselten immer wieder die Instrumente – ein Ensemble, die Windhager Alphörner, begeisterten mit dem Stück „Männertreu“. Besonderen Applaus erhielt der Auftritt des Jagdhorn-Quartetts mit Trompeter Martin Rettensteiner und der Polka „Ulanenritt“. Im Laufe des Programms betraten die 7/8-Sänger die Bühne, besonders berührend war das Stück „Rundumadum“, ein bäuerliches Dank- und Abendlied.

Die 7/8-Sänger hatten viele Lieder vorbereitet, mit ihren Darbietungen ernteten sie viel Applaus. Foto: Christa Hochpöchler

Nach der Pause kam der „Stritzlöder 80er-Marsch“ zur Aufführung, der mit den 7/8-Sängern in die Volksweise „Waun i so auf’n Berg steh“ überleitete. Der Marsch wurde von Josef Maderthaner zum Geburtstag von Hermann Maderthaner sen. komponiert. Moderator Reinhard Doplik holte den sichtlich gerührten Jubilar auf die Bühne. „Als am Windhager Ortsplatz der Marsch gespielt wurde, sah ich in der Ferne mein Elternhaus – das Stritzlöd – es war unbeschreiblich“, erzählte er. „Dass ich Bauer geworden bin, habe ich nie bereut – ich bin sehr mit der Heimat verbunden.“ Zwei Stunden musste der junge Hermann zu Fuß zurücklegen, um ein Instrument zu lernen. Das Flügelhorn sei ihm das liebste Instrument, erzählte er im Interview. Die Geige wurde vor vielen Jahren – nach dem Bundesheer – zur Seite gelegt, die Orgel spielt er immer noch sehr gerne. Hermann Maderthaner, der die Trachtenmusikkapelle Windhag über 30 Jahre leitete, freut sich über seine musikalische Nachfolge: „Alle meine Kinder haben beruflich mit Musik zu tun, sogar meine Enkelkinder interessieren sich dafür.“

Hermann Maderthaner erzählte über seine musikalische Laufbahn. Foto: Christa Hochpöchler

„Die Jagdhornmusik ist etwas ganz Besonderes“, sagte Moderator Doplik. „Die zahlreichen Bewerbe, die ihr gewonnen habt, sind nur möglich, weil ihr auf höchstem Niveau spielt. Ihr seid die Philharmoniker der Jagdmusik. Mit dem Stück „S’Landlebn“ der 7/8-Sänger und der heimlichen Hymne der Jagdhornbläser – „Das österreichische Jägerlied“ – schloss das Konzert sehr feierlich.