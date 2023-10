Psych-Rock und Doom-Grunge in Weyer

Am Samstag, 7. Oktober lädt der Verein Kulturraum Freigeist zu einer Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Fetzt! in da Schlosserei“, diesmal mit den Bands Lurch und Face the Owl sowie DJ Cookie Queen.

Den Auftakt macht das burgenländisch-wienerische Duo Face the Owl, die ihren Musikstil als Doom-Grunge bezeichnen. Demgemäß gibt es hier harten, düsteren Stoner- und Blues-Rock mit Punk-Attitüde.

Face the Owl bezeichnen ihren Stil als „Doom-Grunge“: harter, düsterer Blues- und Stoner-Rock mit Punk-Attitüde. Foto: Face the Owl

Danach steht ein Auftritt der Wiener Psych-Rock Band Lurch am Programm. Die vier Musikerinnen haben sich in den letzten Jahren bei zahlreichen Auftritten den Status als eine der angesagtesten heimischen Bands in diesem Genre erspielt. Auch ihre im März auf Bandcamp veröffentlichte Demo-EP stieß durchwegs auf sehr positive Resonanz.

Im Anschluss an die beiden Live-Konzerte durchforstet die Linzer DJ Cookie Queen in einem Vinyl-Set die Musikgeschichte seit den Fünfzigerjahren und sorgt so für Tanzstimmung in der Schlosserei.