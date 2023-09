Rock and Roll Circus im Plenkersaal Waidhofen

Am Samstag, 7. Oktober, geht im Plenkersaal die mittlerweile sechste Ausgabe des Eastwood Haze Rock and Roll Cirus über die Bühne.

Bereits seit 2014 organisiert die Waidhofner Rock-Band Eastwood Haze ihr eigenes Mini-Festival. Inspiriert wurde sie zu dieser Idee von dem Konzertfilm „Rolling Stones Rock and Roll Circus“ sowie von dem Wunsch, den Geist legendärer Ybbstaler Rock-Events, wie etwa des Url River Festivals, wieder aufleben zu lassen. Zu diesem Zweck lädt die Band jeweils zwei weitere Musikgruppen ein, um gemeinsam einen Abend lang Rock'n'Roll zu zelebrieren.

Die Indie-Rock-Band NEPS mit Waidhofner und Weyrer Wurzeln eröffnet diesmal den Rock and Roll Circus. Von links: Stefan Dammerer, Matthias Bramauer und Franz Hopfgartner. Foto: NEPS

In diesem Jahr stehen neben Eastwood Haze die Indie-Rock-Band NEPS mit Weyrer und Waidhofner Wurzeln sowie die Wiener Formation Go! Go! Gorillo, die ihren Stil selbst als „Brutal Boogie“ bezeichnen, auf dem Programm. „Vor allem beim Opener wollten wir heuer wieder etwas lokaler werden. NEPS sind einfach super Leute und ein tolles Trio, von dessen Qualitäten wir uns vor Kurzem auch wieder beim Mindfulness Festival in Haag überzeugen konnten“, erzählt Moritz Schwödiauer, Gitarrist und Sänger von Eastwood Haze. „Wir selbst spielen wie immer als zweite Band, damit wir auch noch was von dem Festival haben. Die heurigen Headliner Go! Go! Gorillo haben wir beim Seaside Festival am Neusiedler See kennengelernt. Ihr Auftritt hat uns sehr getaugt und eine Woche später haben wir gefragt, ob sie beim Rock and Roll Circus spielen wollen.“ Wie immer wird der Plenkersaal eigens dekoriert, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. Durch den Abend führt abermals Zirkusdirektorin Pia Grabner.

Albumaufnahmen und Musikvideodreh

Neben den Vorbereitungen für den Rock and Roll Circus tut sich auch sonst einiges bei Eastwood Haze. Derzeit befindet sich die Band mitten in den Arbeiten zu ihrem dritten Album, das im Laufe des nächsten Jahres erscheinen soll. Aufgenommen wurde wieder mit dem Stammproduzenten Jay Hundert in dessen Studio Hundert in Reith im Alpbachtal in Tirol.

Für den geplanten Album-Release arbeiten Eastwood Haze derzeit auch an mehreren Musikvideos. Anfang September fanden am Lokalbahnhof Waidhofen sowie in Aigen in der Gemeinde Euratsfeld die Dreharbeiten zu dem Video für den Song „I Know A Place“ statt. Für Kamera und Schnitt wurde Jakob Wallner engagiert, der unter anderem auch mit der Band Franz Fuexe gearbeitet hat. Als weiterer Kameramann war Markus Hager, Gitarrist bei Flesh Remains und Falling For An Empire, im Einsatz. „In dem Video geht es um einen Banküberfall, den wir am Lokalbahnhof in Waidhofen drehen“, berichtet Schwödiauer. „Danach gibt es eine Flucht und eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.“